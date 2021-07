Artista portuense Augusto Canedo candidata-se à Câmara de Cerveira

O artista portuense e antigo diretor da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, Augusto Canedo, anunciou, esta segunda-feira, a sua candidatura pelo Bloco de Esquerda (BE) àquele município nas próximas eleições autárquicas.

Canedo, foi diretor artístico da Bienal entre 2008 e 2013 e é um dos artistas com participação regular naquele evento. Tem residência naquela localidade e também no Porto.

É a primeira vez que o BE apresenta candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Segundo comunicado divulgado esta segunda-feira por aquele partido para anúncio da sua candidatura como cabeça de lista à Câmara, Augusto Canedo, professor e artista, é licenciado pela Faculdade de Belas Artes do Porto (1985) e fez doutoramento na Universidade de Salamanca, em "Fenomenologia do comportamento criativo" (1992/94). Está ligado a projetos como a galeria "POR AMOR À ARTE" no Porto, a revista Bombart e o parque de Esculturas da Porta do Mezio. E já expôs as suas obras em vários países.