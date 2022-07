Baloiço turístico de Cerveira retirado após polémica entre autarquias

A União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe anunciou, esta terça-feira, a retirada de um baloiço turístico instalado há dois anos no alto do monte, num local próximo da emblemática escultura do Cervo. Em causa está uma polémica envolvendo aquela junta e a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, por causa da legalização do equipamento.

O baloiço denominado "CerLove" foi instalado pela Junta em julho de 2020, numa zona de grande beleza paisagística e tornou-se atração turística naquele município. No entanto, o pedido de licenciamento apenas foi feito este ano.

"Atendendo aos condicionalismos e constrangimentos que esse equipamento espoletou junto de várias entidades locais foi deliberado proceder à sua remoção, uma vez não estarem reunidas as condições objetivas para a sua manutenção nesse local", refere em comunicado a União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, divulgado esta terça-feira, um dia depois de a Câmara Municipal ter levado o assunto do licenciamento do baloiço a reunião do executivo e se ter pronunciado publicamente sobre o caso.

Esta autarquia, liderada por Rui Teixeira, informa que a União de Freguesias "enviou à Câmara no dia 21 de março de 2022, um ofício a solicitar a legalização do aludido equipamento", mas que "de acordo com as normas em vigor", esta já "devia ter solicitado o seu licenciamento ou autorização previamente à colocação" em 2020.

A Câmara refere, contudo que "após ter sido considerada a localização, no âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, e depois da análise por parte da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, os Serviços Técnicos da Câmara solicitaram elementos adicionais para complemento do processo".

E explicou que como "até à presente data", a junta "ainda não apresentou os elementos solicitados" , a Câmara de Cerveira "ainda não deliberou ou emitiu qualquer despacho para retirar o equipamento denominado baloiço "CerLove". Recorda ainda que tendo a sua colocação sido "decidida de forma unilateral", a União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, é a entidade a quem "podem ser imputadas quaisquer responsabilidades".

O certo é que após este comunicado da Câmara, a União de Freguesia decidiu retirar o baloiço que instalou no Monte do Crasto há dois anos.