Câmara de Cerveira atribui 50% de desconto em água e saneamento a famílias carenciadas

A Câmara de Vila Nova de Cerveira anunciou, esta segunda-feira, que as famílias do concelho em situação de vulnerabilidade social já podem requerer apoio para o pagamento das tarifas fixas de água e de saneamento.

"Atendendo ao contexto de combate à covid-19, e em virtude dos efeitos económicos causados no orçamento mensal das famílias cerveirenses, considera-se imperiosa a adoção de medidas excecionais e temporárias de resposta social, nomeadamente através de apoios a conceder pelo município a pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade", justifica a autarquia em comunicado.

O município adianta que "já tem disponível no website todos os procedimentos para que as famílias do concelho que, comprovadamente, estejam a passar por dificuldades económicas, se possam candidatar a 50% de desconto no pagamento das tarifas fixas de água e de saneamento".

