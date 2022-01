Câmara faz leilão de arte para ajudar criança vítima de acidente em carro de amigo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:06 Facebook

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira anunciou, esta segunda-feira, que se vai associar, com um leilão de 40 obras de arte, ao movimento de ajuda a Martin, o menino de 13 anos que sofreu um acidente numa passagem-de-nível com guarda em Caminha. Após o embate entre um comboio e a viatura conduzida pela mãe de um amigo, em dezembro 2020, a criança ficou totalmente dependente.

Devido às lesões cervical e cerebral graves que sofreu, o menino necessita de tratamentos de custo elevado e a família debate-se com a seguradora para que assuma responsabilidades. O caso tornou-se público e a onda solidária para com Martin cresce há vários meses.

"Com a doação de cerca de 40 obras de arte, da autoria de vários artistas portugueses e espanhóis, a Câmara Municipal, em parceria da CaminhArte e a Escola Desportiva de Viana, está a organizar um leilão solidário, com duas vertentes - online e presencial -, e cujos fundos angariados revertem para os tratamentos médicos da criança", anunciou esta segunda-feira a autarquia liderada por Rui Teixeira, referindo que "o leilão solidário online já se encontra ativo na plataforma esolidar.com".

O leilão na Internet termina às 23.30 horas, de 21 de janeiro. E a vertente presencial está agendada para o dia 22 de janeiro, entre as 15 e as 19 horas, no Fórum Cultural daquela vila, a casa-mãe da Bienal de Arte de Cerveira.