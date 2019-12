Castelo de Cerveira abre como hotel 4 estrelas em 2021 nas comemorações dos 700 anos da vila

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:53 Facebook

O Castelo de Vila Nova de Cerveira deverá abrir como hotel 4 estrelas em outubro de 2021, durante as comemorações dos 700 anos da fundação daquela localidade. A data foi anunciada, esta sexta-feira, pelo promotor do investimento hoteleiro, Eurico da Fonseca. O Castelo, encerrado desde 2008, após uma longa época em que funcionou como Pousada do grupo Pestana, foi entregue, novamente a um privado, no âmbito do programa REVIVE

A assinatura de concessão foi celebrada hoje em Cerveira, com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e da vice-presidente do Turismo de Portugal, Teresa Monteiro. No total, em todo o país já foram lançados 19 concursos públicos para cedência e recuperação de património degradado, sendo o contrato agora assinado o 11º. Esta sexta-feira, anunciou Rita Marques, será lançado novo concurso para concessão do Palacete Condes Dias Garcia em São João da Madeira.

O autarca local, Fernando Nogueira, enalteceu "o epilogo feliz" do Castelo, após o arrastar durante mais de uma década de tentativas frustradas de o concessionar novamente. Anunciou que a 1 de outubro de 2021, a vila comemorará 700 anos da entrega do foral por D. Dinis, e que a reabertura daquele património como hotel será integrada no programa de comemorações. O promotor imobiliário Eurico da Fonseca desenvolveu anteriormente no centro do Porto um hotel no Palácio S. Bento da Vitória, que segundo o próprio atualmente se encontra à venda. Estima criar em Cerveira cerca de duas dezenas de postos de trabalho com a nova unidade, cujo investimento poderá rondar três milhões de euros. Segundo a Secretária de Estado, Rita Marques, com o novo hotel Cerveira, incrementará a sua "capacidade de acolhimento", passando de 229 quartos para 270.