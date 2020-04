Cerveira ameaça Águas do Alto Minho com "medidas jurídicas"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:00 Facebook

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira ameaça avançar com "medidas jurídicas" caso a nova empresa Águas do Alto Minho (AdAM) não cumpra com o estabelecido no contrato de concessão.

.Em causa está "o conturbado início da atividade" da firma, concessionária dos serviços de águas e saneamento em sete municípios do distrito de Viana do Castelo, a partir de janeiro. E que, em dois meses, emitiu 15 mil faturas com erros, gerando reclamações por parte da população.

Em comunicado divulgado após reunião do executivo esta quarta-feira, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, lamentou "as grosseiras anomalias" verificadas na faturação de janeiro e fevereiro. E considerou que "a expetativa inicial subjacente à criação da ADAM ainda não foi atingida, especialmente no que diz respeito à qualidade do serviço prestado".

O autarca referiu ainda que "a constituição desta empresa supramunicipal para a gestão de águas deve-se a 'uma vontade' do Governo com implicação e o condicionamento de acesso a fundos comunitários para obras de beneficiação e ampliação das degradadas redes de abastecimento de água e saneamento".

Recordou que está em cima da mesa a concretização de cerca de 10 milhões de investimento em intervenções "para alcançar a adequada sustentabilidade e boa gestão e qualidade do serviço a prestar no abastecimento de água domiciliária do concelho de Vila Nova de Cerveira".

"Torna-se urgente que estes objetivos sejam assegurados, pelo que, e por proposta do edil cerveirense, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, exigir à empresa o cumprimento integral do acordo, sob pena de ter que tomar medidas adicionais juridicamente sustentáveis e que o Município entenda oportunas", concluiu.