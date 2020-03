Cerveira cancela feira semanal e encerra serviços municipais até fim de março 

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Vila Nova de Cerveira anunciou esta tarde o encerramento ao público, a partir desta quarta-feira e, pelo menos, até fim de março, de todos os serviços e equipamentos municípios.

A autarquia suspendeu também, durante o mesmo período, a feira semanal (sábado) e toda a atividade cultural do município.

Avisa, contudo, que manterá o atendimento telefónico nos equipamentos e serviços encerrados, entre os quais, a piscina municipal, o Aquamuseu do Rio Minho, o Arquivo, a Biblioteca, a Loja de Turismo, o Fórum Cultural de Cerveira, a sede da Bienal de Arte, o Mercado e o Pavilhão Desportivo Municipal de Desportos.

A feira de Cerveira é uma das mais concorridas a Norte e por tradição destino de muitos espanhóis. Segundo a Câmara Municipal, as medidas agora anunciadas serão reavaliadas no fim do mês, conforme a evolução do Covid-19.