Um condutor de um automóvel escapou esta quinta-feira, por pouco, a uma colisão que poderia ter sido violenta na rotunda à entrada de Vila Nova de Cerveira, em Viana do Castelo.

Conforme mostra um vídeo partilhado no grupo de facebook Operação Stop - Viana do Castelo, o automobilista não pára, nem sequer abranda à entrada da rotunda. Mantém a velocidade e por pouco não é abalroado por um veículo que já se encontrava no interior da zona de sentido circulatório.

