Cerveira promove noites de cinema Disney

O Município de Vila Nova de Cerveira, em Viana do Castelo, vai promover durante este mês de agosto as "Noites Disney". Todas as quintas-feiras do mês vai ser projetado um filme animado da produtora.

Com caráter gratuito, as sessões de cinema ao ar livre com filmes da Disney arrancam esta quinta-feira, 6 de agosto, às 21 horas, com lugares sentados limitados pelas regras da Direção Geral da Saúde para espetáculos ao ar livre.

"Sabemos o quanto as crianças vibram com as personagens da Disney, e os pais que o digam! Com filmes que transmitem valores como a amizade, a honestidade, a solidariedade ou o respeito pela natureza, a Disney, através das mais diversas personagens, consegue emocionar o público infantil e criar alguns compromissos para o dia a dia. Dando a oportunidade de ver ou rever alguns dos filmes mais badalados para maiores de 6 anos, num ambiente de cinema, mas ao ar livre, a autarquia cerveirense promove um programa seletivo que vai de encontro ao imaginário das crianças", refere a autarquia.

