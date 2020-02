Cerveira recorda "Morangos com Açúcar" com palestra e espetáculo musical

Hoje às 16:53 Facebook

Vila Nova de Cerveira recebe, na sexta-feira, 14 de fevereiro, as atrizes Mafalda Matos e Carla Vasconcelos para promover uma conversa sobre a adolescência e protagonizar um tributo à série juvenil "Morangos com Açúcar".

O evento está enquadrado na Prova de Aptidão Profissional de Marta Fernandes, aluna finalista do curso Técnico de Comunicação e Serviço Digital, da ETAP - Escola Profissional. A receita angariada com o evento "Geração Morangos", que contemplará uma conversa sobre a adolescência e um tributo à série juvenil "Morangos com Açúcar", reverte na totalidade para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

