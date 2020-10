Cerveira sensibiliza para o lixo nos oceanos com arte a flutuar no rio Minho

Um projeto artístico de sensibilização ambiental vai ser instalado no Rio Minho no próximo mês de novembro.

A obra "Ilhas de Plástico", da autoria de Acácio Carvalho, foi criada a partir de desperdícios e tem por objetivo sensibilizar o público para a redução do lixo plástico nos rios e oceanos.

Segundo fonte da Fundação Bienal de Cerveira, promotora da ação, a peça será colocada a flutuar no rio Minho, tendo os testes de flutuabilidade já sido iniciados. A colocação definitiva está prevista para o próximo mês de novembro.

De acordo com aquela Fundação, a intervenção artística surge no âmbito do projeto "LowPlast - a arte de reduzir o plástico", promovido pelo Aquamuseu do rio Minho - Município de Vila Nova de Cerveira, em parceria com a Fundação Bienal de Arte Cerveira, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho e o Instituto Interdisciplinar de Artes - DTK, (Noruega), financiado pelos EEA Grants.