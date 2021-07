Cerveira surpreende com arte imprevista em 10 espaços públicos

"Se reparar num "Giant Allien" na cúpula da Piscina Municipal não se assuste". É assim que a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira está a comunicar o UMBRA - Festival Internacional de Artes e Multimédia, que vai acontecer naquela localidade durante três dias.

A arte totalmente imprevista no telhado da piscina é uma das surpresas que o evento tem guardadas para sexta-feira, sábado e domingo.

"Vila Nova de Cerveira lança o desafio de partir à descoberta dos 10 espaços públicos identificados com 10 espetáculos de luz e cor, da autoria de 10 artistas e arquitetos nacionais e internacionais de renome", informa a Câmara em comunicado, adiantando que aquele se trata de "um evento inovador que acontece durante três noites, a partir das 22 horas".

"Durante este fim-de-semana, percorrer as ruas do centro histórico de Vila Nova de Cerveira apresenta-se como um momento único para absorver e celebrar a relação da luz com a natureza, tendo o património histórico como denominador comum", descreve.

O UMBRA - Festival Internacional de Artes e Multimédia, apresentará intervenções artísticas na Igreja Matriz de São Cipriano, Castelo, Edifício e jardim da Piscina Municipal, Solar dos Castros, ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Vila Nova de Cerveira, Largos de São Sebastião e 15 de Fevereiro, Ponte da Amizade e Praceta Jaime Isidoro.

As obras são da autoria de Nerea Castro (ES), Grandpa's LAB (PT), ProSpirit (PT), Oh CUPA (PT) | BESTSOUND (PT), Eletres Studio - Luis Albino Reyes (PE), Yeswemakit (PT), Marcelo X (BR), Conquista Adrenalina (PT) e Pushkhy (PT).