Condutor espanhol em estado grave após acidente em Vila Nova de Cerveira

Um ferido grave foi o resultado de uma colisão entre um camião e um carro, esta quarta-feira de manhã, ocorrida na A28 numa zona próxima da saída de Gondarém, em Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira, a vítima grave é um cidadão espanhol, que conduzia o ligeiro. O condutor do camião saiu ileso, não necessitou de cuidados de maior.

A via permanece cortada no sentido sul-norte. Para o local foram mobilizados 21 operacionais com oito viaturas das corporações de Vila Nova de Cerveira e Caminha, VMER e concessionária da via.