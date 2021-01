Cozinheiro e alunos de Enfermagem de Gaia vão ajudar lar de Cerveira

O apelo à mobilização da população dos dois lados da fronteira, lançado pela Câmara e pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, para ajudar o Lar Maria Luísa, começa a dar frutos. Alunos de Enfermagem do Instituto Piaget de Gaia e um cozinheiro, funcionário da autarquia, responderam à chamada.

Os estudantes deverão entrar no sábado na instituição e Claudino Ferreira, de 42 anos, cozinheiro do Centro Escolar de Vila Nova de Cerveira e também bombeiro na corporação local, já entrou no lar como voluntário. "O que me trouxe aqui foi mais uma vez fazer voluntariado, onde precisam com mais urgência. Antes de vir consultei os meus filhos e a esposa, e eles apoiaram que viesse ajudar quem precisa", declarou à entrada da instituição.

A esperança começa a chegar, mas mais um utente faleceu durante a noite. "Sobe de quatro para cinco o número de óbitos. Temos três hospitalizados e três na instituição com oxigénio", disse esta quarta-feira de manhã o provedor da Santa Casa da Misericórdia, Rui Cruz.

A instituição tem todos os seus utentes (66), direção, equipas de enfermagem e médica e chefias de serviços infetados com covid-19. O médico do lar deu entrada em estado crítico, também durante a última noite, na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital de Viana do Castelo.

De 42 funcionários ativos (são 52 mas dez estão de baixa prolongada), uma dezena não estão positivos e estão a dar apoio ao lar. Face ao drama, a autarquia lançou um apelo à mobilização de voluntários no âmbito da Eurocidade Vila Nova de Cerveira- Tomiño (Galiza).

"Estas notícias deixam-nos de coração cheio. Tivemos o contacto de estudantes que estão em Vila Nova de Gaia que se disponibilizaram para vir ajudar, mesmo estando agora a começar a época de exames. Disseram-nos: 'não se preocupem que nós vamos organizar-nos para conseguir fazer os exames e ir para o terreno ajudar Vila Nova de Cerveira", contou a vereadora da Ação Social, Aurora Viães.