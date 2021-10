Morreu depois de sair de casa para ir à lenha em Cerveira

Foi encontrado morto o homem que estava desaparecido depois de ter saído de casa esta terça-feira à tarde para ir à lenha na freguesia de Cornes, Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima foi encontrada no monte caída no chão e já sem sinais vitais, junto ao trator em que se deslocava, cerca das 18.40 horas. Ter-se-á sentido mal.

O alerta para o desaparecimento foi dado por um familiar, que ligou para o 112 por volta das 15.30 horas, depois de a vítima, com cerca de 60 anos, ter pedido ajuda através do telemóvel, algum tempo após ter saído de casa de trator, levando uma motosserra para ir apanhar lenha. "De acordo com o familiar, ligou a pedir ajuda mas a chamada caiu e depois ficou incomunicável", informou a GNR, que efetuou "um pedido de localização celular, para tentar perceber onde foi a última célula ativa do telemóvel e minimizar a área de buscas".