Dois casos de covid-19 na Câmara de Vila Nova de Cerveira

Dois colaboradores da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira estão infetados com covid-19 e estão em confinamento obrigatório no domicílio.

Segundo o autarca, Fernando Nogueira, foi detetado um primeiro caso na primeira semana de setembro, a partir de um colaborador que efetuou o teste porque se preparava para viajar e deu resultado positivo.

O segundo caso surgiu já na fase de testes a seis colegas que contactaram diretamente com ele. De acordo com o Presidente da Câmara de Cerveira, foi ainda realizada uma segunda vaga de despistagem na semana seguinte, abrangendo um total de 15 pessoas, incluindo o próprio autarca e restantes membros do executivo.

"Correu bem. Deram todos negativo. Felizmente esta situação não nos causou nenhum transtorno porque caiu num fim de semana. Testámos todos e não fechou nenhum serviço", declarou Fernando Nogueira, adiantando que os colaboradores infetados "não apresentavam sintomas". Ambos estão já a concluir o período de quarentena e deverão realizar testes amanhã.