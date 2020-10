Ecovia do rio Minho concluída até ao fim do ano

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A ligação da ecovia do rio Minho, na zona entre Vila Nova de Cerveira e Caminha, deverá ficar concluída até ao final deste ano.

Será a terceira e última fase da construção daquela via verde, que se estende ao longo de 40 quilómetros junto ao Minho até Monção.

A pavimentação do troço final do designado "Caminho do Rio", entre a Praia Fluvial da Mota, em Gondarém, e a freguesia de Lanhelas, já está a decorrer. Com aquele último troço de 940 metros, cuja conclusão está prevista para dezembro, o concelho de Vila Nova de Cerveira passa a contar, só por si, com cerca de 13,5 quilómetros de ecovia.