Esperar pela vacina e recuperar da pica rodeados de arte em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Fórum Cultural de Vila Nova de Cerveira, sede da Bienal Internacional de Arte, foi transformado em centro de vacinação.

Pelo centro de exposições, onde foram mantidas várias obras, já passaram alguns milhares de pessoas, desde fevereiro. O próprio diretor da Bienal, Cabral Pinto, foi vacinado no local e encara a escolha com bons olhos.

"Nunca me passou pela cabeça que este nosso espaço, onde desenvolvemos a nossa atividade artística, pudesse passar a ser um centro de vacinação, mas aderimos desde logo, porque o mais importante é a saúde", disse, considerando que a ação pode, de alguma forma, ajudar "na captação de novos visitantes" para futuras bienais.

Na receção e nas boxes de vacinação estão expostas obras de arte. Cabral Pinto contou que alguns artistas como Augusto Canedo, fizeram questão de manter as suas peças no espaço, para que pudessem ser usufruídas pelo público. E adiantou que a próxima edição está programada para 2022. "Já com toda a gente vacinada. Isso para mim já é uma grande Bienal", considerou.

Médica ao serviço da vacinação, Rosa Baltazar, afirma que o Fórum Cultural "é um centro de excelência" para a vacinação. "Não conheço outro assim. Quando vejo as pessoas na televisão, ali três quatro horas ao sol, acho que isso é horrível. Então comparando com este, estamos no top", afirmou.

Utentes e profissionais de saúde, destacam "o espaço acolhedor", onde se esbate o ambiente hospitalar patente noutros centros de vacinação.

A enfermeira Carla Segadães, da equipa de coordenação, afirma que a arte ajuda a apaziguar medos na hora da vacinação. "Olhar para uma obra de arte, faz com que a pessoas esteja mais distraída e relaxada, e não esteja a pensar no que vem fazer. Sabemos que os índices de stresse acabam por interferir na vacinação", disse, comentando que as peças surpreendem principalmente os mais velhos, que pela primeira vez entraram no Fórum Cultural.

PUB

A enfermeira Isabel Bacelar, que também é artista e já participou em bienais, juntou no Fórum Cultural "o melhor dos dois mundos". Organizou no espaço, onde administra vacinas, uma exposição de arte sobre a problemática das crianças em risco.

"Sabia que toda a população de Cerveira ia passar aqui, porque a vacinação da covid-19 toca a todos, era uma boa oportunidade de lembrar as pessoas que é importante estarmos atentos às crianças", referiu.