Homem de 47 anos atropelado à saída de festa de passagem de ano

Um homem de 47 anos foi atropelado por um autocarro, na madrugada deste domingo, ao sair de uma festa de passagem de ano, organizada pelo município de Vila Nova de Cerveira. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima foi transportada em estado grave para o hospital de S. João do Porto.

O atropelamento ocorreu às 6.40 horas, na zona industrial de Campos, Vila Nova de Cerveira, para onde foi transferida a festa de passagem de ano devido ao mau tempo. À saída do pavilhão onde decorreu o evento, o homem terá sido atropelado ao tentar entrar para um autocarro que estaria supostamente a fazer a ligação entre o local e o centro urbano de Vila Nova Cerveira.

Desconhecem-se para já as circunstâncias que envolveram o acidente e se este estará de alguma forma relacionado com as chuvas torrenciais e vento forte que se fazem sentir na região.