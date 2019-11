Homem de 60 anos em estado grave após atropelamento na EN13 em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:55 Facebook

Um homem de 60 anos ficou em estado grave, após ser atropelado por um veículo ligeiro de passageiros, esta terça-feira, cerca das 18.38 horas, na Estrada Nacional 13 em Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Comando Distrital da GNR de Viana do Castelo, a vítima foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana. Foi socorrida pelos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira, SIV de Valença e GNR.

O atropelamento ocorreu na Rua de Santo António, que corresponde a um troço da EN13, que atravessa a vila de Cerveira.