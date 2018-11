Hoje às 15:32 Facebook

A Câmara de Vila Nova de Cerveira informou que vai avançar, no primeiro trimestre de 2019, a terceira fase de requalificação da zona aquática do Parque de Lazer do Castelinho, num investimento de 400 mil euros.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explicou ter sido aprovado um financiamento de 180 mil euros pelo programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM), ao qual o município apresentou uma candidatura no valor global de 300 mil euros.

