Um operação de fiscalização da GNR na feira semanal de Vila Nova de Cerveira, culminou este sábado com a apreensão de 771 peças de vestuário contrafeito, no valor estimado em cerca de 41 mil euros.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, no âmbito daquela ação foram identificadas e constituídas arguidas quatro pessoas acusadas do crime de contrafação.

A operação realizada entre as 6 e as 12 horas, envolveu 12 militares do Destacamento da GNR de Valença.