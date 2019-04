Artista brasileiro pinta mural comemorativo de Abril em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:41 Facebook

O artista brasileiro Elton Hipólito está a trabalhar na pintura de um mural em Vila Nova de Cerveira, que será inaugurado no dia 25 de Abril.

Convidado por aquele município, após ter retratado o escultor José Rodrigues também num mural naquela vila, o autor escolheu pintar as célebres "Três Marias", em homenagem às mulheres do tempo da revolução. À semelhança do que já aconteceu com o rosto gigante de José Rodrigues desenhado na paredes do antigo quartel de bombeiros de Cerveira, Elton Hipólito utiliza tinta de carvão, terra e água. A obra, em curso na parede traseira da Casa do Artesão, foi iniciada sexta-feira e deverá ficar concluída a tempo de ser inaugurada quinta-feira, Dia da Liberdade.

Ao JN, o artista, especialista em restauro no Brasil, confessou que "não conhecia a data", e acabou por aprofundar a pesquisa "para lá da música, dos cravos e dos militares".

"A revolução foi muito para além disso. Quis saber o que é que as mulheres faziam naquele período. Descobri que não tinham direitos. Eram quem cuidava da família, dos filhos. Muitas não podiam estudar ou ocupar qualquer cargo, além de ser dona de casa", explicou. "Então encontrei algumas mulheres que tiveram um papel importante na luta feminista. Encontrei as 'Três Marias': a Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreiro e Maria Teresa Horta, autoras das 'Novas cartas portuguesas', que foi censurado na época".

"Muita gente que passa aqui não as conhece. Acho que vale a pena resgatar essa memória", comentou ainda o artista.

Além dos rostos das Marias, o mural incluirá escritos sobre a revolução dos cravos.