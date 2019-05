"Bienal dos pequeninos" expõe trabalhos de crianças de cinco países em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:40 Facebook

Abriu esta quarta-feira ao público, em Vila Nova de Cerveira, a 9ª edição da EDUCARTE - Mostra de Arte Infantojuvenil, que este ano conta com a participação de crianças de cinco países.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Cerveira, a exposição reúne 952 trabalhos da autoria de cinco mil alunos de 14 escolas de Espanha, Brasil, Itália, Qatar e Portugal.

O evento, que se tornou conhecido como "bienal dos pequeninos", em alusão à Bienal Internacional de Arte que se realiza naquele município há cerca de 40 anos, decorre entre esta quarta-feira e sábado no período da manhã, no Salão Multiusos do Cineteatro de Cerveira

A exposição inclui também a dinamização de ateliers, sob orientação da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, do Aquamuseu do rio Minho, do Convento SanPayo e do CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar da Universidade do Porto.