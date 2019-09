Buscas alargadas até Valença e foz do rio Minho para encontrar triatleta

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:17 Facebook

As operações no Minho para encontrar o triatleta de Barcelos desaparecido desde domingo vão estender-se, esta quinta-feira, a Valença e à foz do rio, em Caminha.

Será o quinto dia de buscas ainda com dispositivo naval e terrestre, reforçado durante a tarde com um helicóptero da guarda costeira espanhola. O meio aéreo sobrevoará o Minho de Valença até à foz, assim com uma lancha espanhola que será empenhada para percorrer as águas desde o local do desaparecimento até à desembocadura do rio.

As autoridades espanholas e portuguesas mantêm ainda a esperança de que o corpo venha a ser encontrado. "A temperatura da água do rio está muito quente e esperamos que isso possa acelerar a reflutuação do corpo", declarou ontem, após mais um dia de buscas infrutíferas, Pedro Cervaens Costa, Comandante da Capitania do Porto de Caminha, que partilha a coordenação das operações com a Comandancia Naval Del Miño.

O jovem de 23 anos foi visto pela ultima vez na água quando participava numa prova de triatlo em Vila Nova de Cerveira. Desapareceu nos primeiros 20 metros, numa zona onde existe "um poço com 27 metros de profundidade". Natural de Viatodos, Barcelos, é órfão de pais e tem apenas um irmão, que tem acompanhado as operações no local todos os dias, acompanhados de familiares e amigos.