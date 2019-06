Câmara de Cerveira dá parecer desfavorável à prospeção de lítio na Serra d' Arga

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:59 Facebook

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira anunciou que deu parecer desfavorável à prospeção de lítio na Serra d' Arga, após ter sido notificada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para se pronunciar.

"O pouco conhecimento do processo, o facto de ser um assunto ainda pouco amadurecido e, acima de tudo, o perímetro bastante significativo para a freguesia de Covas", são os motivos evocados pela autarquia, em comunicado, para sustentar um parecer desfavorável.

O município dá nota de que "apesar deste ser um assunto da ordem do dia da agenda nacional, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira apenas foi notificada, de forma formal e oficial, esta segunda-feira, 17 de junho, no âmbito da audição em curso aos municípios em cujo território se insere a área objeto do pedido de prospeção de lítio". E adianta ainda que "de acordo com o documento enviado pela DGEG, em breve será aberto o concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais e lítio e minerais associados numa área situada naquele município".

"Não estão ultrapassadas sequelas da exploração de volfrâmio"

O mesmo comunicado cita o autarca local, Fernando Nogueira, declarando que "o concelho de Vila Nova de Cerveira sabe e ainda sente nos dias de hoje os impactos que uma exploração de minério tem na população e no seu meio ambiente". "Ainda não estão ultrapassadas as sequelas da anterior exploração de volfrâmio que esventraram as encostas da Freguesia de Covas, com repercussões e ocorrências de poluição no principal curso de água da freguesia (rio Coura)", comenta o edil.

Na última semana, o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, também de pronunciou contra a exploração de lítio naquela serra. Anunciou que em articulação com os edis de Caminha e Ponte de Lima, levantará "todas as dificuldades dentro da lei" ao avanço das prospeção.