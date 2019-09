Encontrado corpo de triatleta desaparecido no rio Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:22, atualizado às 09:05 Facebook

O corpo do triatleta de Barcelos desaparecido, desde domingo, no rio Minho, foi encontrado esta quinta-feira de manhã, cerca das 7 horas, a flutuar na água a montante do local onde foi visto pela última vez.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens Costa, o cadáver foi avistado por um bombeiro da corporação de Vila Nova de Cerveira, que se encontrava na zona. O corpo estava a flutuar perto da margem, na zona em frente às piscinas municipais do município, tendo sido já recolhido por um bote do NRP Rio Minho e transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

O irmão da vítima, familiares e amigos, que durante os últimos dias acompanharam sempre as operações no Minho, chegaram entretanto ao local e acompanharam o transporte do corpo. As buscas intensivas, desde a primeira hora, decorreram sob coordenação da Capitania do Porto de Caminha e a Comandancia Naval Del Miño.

O jovem de 23 anos foi visto pela ultima vez na água quando participava numa prova de triatlo em Vila Nova de Cerveira, no domingo. Desapareceu nos primeiros 27 metros, numa zona onde existe "um poço com 27 metros de profundidade". Natural de Viatodos, Barcelos, é órfão de pais e tem apenas um irmão.