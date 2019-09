Ministério Publico investiga afogamento de triatleta no Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:10, atualizado às 12:54 Facebook

O Ministério Público está a investigar o afogamento do atleta Rafael Sá no rio Minho durante a prova Triatlo da Amizade, no domingo, em Vila Nova de Cerveira.

A abertura de inquérito ao caso foi anunciada hoje num comunicado conjunto da organização, partilhada pelas federações de Triatlo de Portugal e Galega de Triatlon e Péntatlon Moderno, com apoio da associação Pedal"Arte, e dos municípios de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño.

"O Ministério Público já procedeu à abertura de um inquérito, pelo que se aguarda com a brevidade possível o apuramento dos factos inerentes ao sucedido", informa a nota, solicitando o "respeito necessário de forma a que família e amigos possam realizar as cerimónias fúnebres com a maior privacidade possível".

O corpo de Rafael Sá foi encontrado esta quinta-feira de manhã, cerca das 7 horas, por um bombeiro da corporação de Cerveira. Foi avistado a flutuar na água na margem portuguesa, na zona em frente à Piscina Municipal do município.

Os envolvidos na organização da prova "manifestam publicamente o profundo pesar pela perda do jovem de 23 anos, endereçando as mais sentidas condolências à família e amigos". E louvam "o trabalho incansável no decorrer de toda a operação", que envolveu autoridades portuguesas e galegas.