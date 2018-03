Motociclista morre em violenta colisão em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:39 Facebook

Um motociclista com 42 anos de idade morreu, esta quinta-feira à tarde, quando a mota em que seguia embateu violentamente numa viatura ligeira de passageiros, em Campos, Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 16.10 horas, num cruzamento, tendo o condutor do motociclo falecido no local e os ocupantes do automóvel envolvido no sinistro sofrido ferimentos ligeiros. Desconhecem-se por agora as circunstância da ocorrência.

Os feridos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo e a vítima mortal para o IML situado também naquela cidade. No local, prestaram socorro os bombeiros de Vila Nova de Cerveira com duas ambulâncias, uma VMER, a SIV de Valença e duas patrulhas da GNR.