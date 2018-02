Mulher de 54 anos morre à frente do marido em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:57 Facebook

Uma mulher com 54 anos de idade morreu, esta quinta-feira, cerca das 10.00 horas, dentro da sua própria viatura, quando se encontrava acompanhada pelo marido, à porta de casa, em Campos, Vila Nova de Cerveira.

Segundo informação dos Bombeiros de Valença, que prestaram socorro, a vítima queixou-se de uma indisposição de manhã, mas decidiu ainda assim ir trabalhar e pedir ao marido que a levasse ao trabalho. Ao entrar para o carro, caiu fulminada e acabou por falecer.

Estiveram no local, os bombeiros de Valença com dois operacionais e uma viatura, a VMER de Viana do Castelo e uma patrulha da GNR.