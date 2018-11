Nova fábrica de conservas gourmet cria 300 empregos em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:38 Facebook

Uma fábrica de transformação de atum para conservas gourmet, vai ser inaigurada na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, no Parque Empresarial do Fulão, em Vila Nova de Cerveira.

Trata-se de um investimento de cerca de sete milhões de euros do consórcio espanhol Marfrío/Atunlo, dois grupos lideres na área do pescado, e que deverá criar até 300 postos da trabalho, quando a produção estiver em pleno. No primeiro ano de laboração deverá faturar "25 a 30 milhões de euros, e 50 milhões na fase de cruzeiro".

O projeto, com a denominação de Central Lomera Portuguesa, em desenvolvimento há cerca de dois anos acaba também por ativar um parque empresarial privado que se encontrava deserto desde a sua inauguração em 2006.

Há dois anos o município estabeleceu um protocolo com a proprietária do parque, a Construções Gradin, para promover a instalação de novas empresas naquele solo industrial. E a fábrica de conservas será agora a primeira a instalar-se e "produzirá lombos de atum pré-cozido, destinados principalmente para exportação para mercados de gama alta no Norte de Espanha, França e Itália".

Aquela unidade, começou por fazer o recrutamento de cerca de meia centena de trabalhadores para a fase de arranque, e tem capacidade de criação de 300 postos de trabalho em momentos de máxima produção".