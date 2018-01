População de Cerveira escolhe gastar 90 mil euros numa rede de trilhos

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 18:40 Facebook

A população de Vila Nova de Cerveira escolheu, através de votação na Internet, que 90 mil euros previstos num Orçamento Participativo lançado pela Câmara local, sejam gastos na criação de uma rede de trilhos pedestres naquele município.

Com mais de 50% dos votos, num universo de 1570 votantes, venceu o projeto "Grande Rota do Cervo", que propõe que se criem nove trilhos com um total de cerca de 90 quilómetros. Menor votação tiveram projetos que visavam a aquisição de uma viatura de apoio à comunidade, lançado por instituições de Campos e Vila Meã, a criação de um Circuito Autocross, e a construção de um parque infantil inclusivo e de um parque lúdico para contacto entre a população e uma associação de proteção de animais domésticos.

A proposta mais votada foi a sinalização de nove percursos circulares das freguesias mais do interior do concelho interligados entre si e associados a uma aplicação móvel. Esta foi a terceira vez que a Câmara de Cerveira avançou com um orçamento participativo. O projeto vencedor será integrado no Orçamento Municipal para 2018.