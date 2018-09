Trabalhador queimado no rosto com produtos químicos em fábrica de Cerveira

Ana Peixoto Fernandes 07 Junho 2018 às 15:38 Facebook

Um trabalhador sofreu queimaduras graves, em resultado de uma reação química provocada por produtos inflamáveis, numa fábrica de hélices para navios em Campos, Vila Nova de Cerveira.

A vítima, de 52 anos, residente naquele concelho, foi transportada para o hospital de S. João, no Porto.

O acidente ocorreu cerca das 7.40 horas, quando o trabalhador se encontrava a manusear produtos químicos, cuja reação provocou uma pequena explosão, acabando por atingir o homem no rosto e numa das mãos.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, o facto de "a vítima ter sido atingida numa zona sensível, como o rosto, podendo afetar as vias respiratórias, obrigou a um maior cuidado", pelo que foi considerado ferido grave, cerca das 10.31 horas, após primeira assistência.

No local, prestaram socorro dois elementos daquela corporação com uma ambulância, a ​​​​​​​VMER de Viana do Castelo e a SIV de Valença.