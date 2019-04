Hoje às 18:42 Facebook

Vila Nova de Cerveira vai acolher, no dia 4 de maio, a quinta edição do Ultra Trail de Cerveira - Montanha Mágica. Este ano, o evento vai contar com a participação de mais de 700 atletas e algumas novidades.

A edição de 2019 inclui, pela primeira vez, a organização do campeonato nacional de Sky Race, o alargamento do tempo limite para conclusão de cada percurso e a introdução de uma caminhada lúdica.

