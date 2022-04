Investimento de 10 milhões para fornecer energia renovável a 40 empresas de Cerveira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira anunciou este sábado a criação de uma comunidade de energia renovável no município.

Trata-se de um investimento de 10 milhões de euros de uma empresa de serviços energéticos controlada pelo Grupo Painhas (EnergyCon), que irá servir 40 empresas. O projeto já foi apresentado aos empresários do concelho.

"Na sessão, que decorreu (ontem) no Centro de Apoio às Empresas de Campos, foram apresentadas as principais vantagens da instalação de uma comunidade de energia renovável na região e as diferentes modalidades para os empresários se associarem ao projeto", informou em comunicado divulgado à imprensa a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, referindo que "foram, ainda, debatidas as principais preocupações em torno do tema da descentralização da produção de energia, da importância da descarbonização e da redução dos custos energéticos".

Segundo o autarca Rui Teixeira, aquele novo projeto que "servirá 40 empresas do concelho, pretende contribuir para a concretização do Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética local e para as metas da União Europeia para a redução de emissões de CO2". Considerou que "só com empresas competitivas a todos os níveis e que consigam dar resposta à transição energética que se figura urgente é possível um município também competitivo, quer no panorama nacional quer internacional, e gerador de valor".

O novo investimento permitirá às empresas "acederem a energia de baixo custo e aumentarem a eficiência e eficácia, mas só avançará se as empresas efetivamente aderirem ao projeto".