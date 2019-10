Investimento de 3 milhões no castelo de Cerveira para instalação de hotel 4 estrelas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:01 Facebook

O Ministério da Economia anunciou, esta terça-feira, a conclusão do concurso Revive relativo ao castelo de Vila Nova de Cerveira, com adjudicação da sua concessão para criação de um hotel de 4 estrelas através de um investimento de 3 milhões de euros.

Segundo comunicado divulgado por aquele ministério, venceu o concurso a empresa Eurico da Fonseca, que desenvolveu o projeto do Palácio de São Bento da Vitória, no Porto.

"O investimento estimado para a recuperação do imóvel é de cerca 3 milhões de euros, para a instalação de um hotel com um mínimo de 4 estrelas, que contará com 41 quartos, restaurante e ginásio. A abertura do novo hotel está prevista para o final de 2021", adianta, referindo que a proposta vencedora do concurso "atingiu praticamente o triplo do valor base do concurso, correspondendo a uma renda anual de 33.500 euros anuais (o valor base estava fixado em 13.260 euros)".

O castelo de Vila Nova de Cerveira, cuja construção data de 1320 por ordem do rei D. Dinis, funcionou como pousada entre 1982 e 2008. Com a sua recuperação e reutilização, "passam a ser 11 os imóveis adjudicados ao abrigo do Programa Revive, o que representa um investimento de 103 milhões de euros".

Segundo a tutela, até ao momento foram lançados concursos relativos a 19 imóveis no âmbito do Revive. Atualmente, estão abertos os concursos para a concessão do Mosteiro de Lorvão, em Penacova, do Forte da Ínsua, em Caminha, do Mosteiro de São Salvador de Travanca, em Amarante, e do Paço Real de Caxias, em Oeiras.