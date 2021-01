Lar em Vila Nova de Cerveira com quatro mortes por covid

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

Quatro dos 41 utentes do Lar Maria Luísa, da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, infetados com o vírus SARS-CoV-2, morreram nos últimos três dias.

"Hoje morreu o quarto utente. No domingo morrem dois e no sábado registámos a primeira morte por covid-19, sendo que, do total de mortes, duas ocorreram na instituição e outras duas no hospital. Todos os utentes tinham mais de 80 anos", especificou o provedor Rui Cruz.

O responsável adiantou que, "dos 37 utentes infetados, um encontra-se hospitalizado, encontrando-se todos estáveis".

O lar Maria Luísa tem cerca de 70 utentes e 48 funcionários, dos quais nove infetados com o vírus SARS-CoV-2.

"Hoje voltámos a testar todos os utentes e funcionários da instituição", referiu Rui Cruz.

Os idosos que "não estão infetados estão isolados em alas existentes na instituição".

O primeiro surto que atingiu a instituição teve início no dia 12.

Na altura, à Lusa, o provedor explicou que "um utente sofreu uma queda e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, tendo sido testado no hospital e confirmada a infeção pelo vírus SARS-Cov-2, que provoca a covid-19".