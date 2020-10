Lontra "Mizi" é a nova mascote da Eurocidade Cerveira-Tomiño

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Eurocidade Cerveira-Tomiño já tem uma mascote. É uma lontra e chama-se "Mizi", nome que junta as palavras "amizade" e "Minho".

A mascote foi escolhida pelos cerca de 2000 alunos de todos os estabelecimentos de ensino dos concelhos geminados de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño, no âmbito do Festival Infantil "Aventura na Terra da Amizade".

Uma lontra de rio, típica do Minho, que banha os dois municípios de fronteira, foi a proposta vencedora, entre as que foram apresentadas por 13 designers da Galiza e do Norte de Portugal. "Mizi" foi a proposta mais votada, com 48,60% dos votos dos alunos das escolas portuguesas e galegas.