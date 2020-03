Hoje às 16:44 Facebook

A 21.ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que vai decorrer entre 10 de julho e 13 de setembro, em Vila Nova de Cerveira, vai expor 92 obras de 80 artistas, de 16 nacionalidades.

Em comunicado, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), organizadora do evento, adiantou que as obras foram selecionadas pelo júri do concurso internacional da XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira, entre "740 obras de 451 artistas oriundos de 40 países".

