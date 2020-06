Morreu autarca que fundou equipa pioneira para a prevenção de fogos em Cerveira

Faleceu esta sexta-feira, vítima de doença prolongada, Rui Manuel de Sousa Esteves, presidente da Junta de Freguesia de Covas, em Vila Nova de Cerveira.

O autarca foi mentor e fundador da Unidade Local de Covas (ULC), um projeto pioneiro e único no distrito de Viana do Castelo, criado em 2010 pela Junta de Freguesia, para prevenção e primeira intervenção em incêndios florestais. A iniciativa, que contava com a participação de jovens voluntários, deu origem a uma associação com personalidade jurídica.

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião desta sexta-feira, um voto de pesar pelo falecimento de Rui Manuel de Sousa Esteves. Em comunicado, reconhece "a obra edificada e a sua luta pela causa pública" e agradece "o trabalho e o mérito com que dignificou o nome" do município. Recorda ainda que o autarca, que exercia funções desde 2009, dizia que "tinha o coração na boca quando a luta e a defesa era a Freguesia de Covas e os Covenses".

Rui Manuel de Sousa Esteves, nascido a 2 de março de 1954, em Covas, tinha formação jurídica tirada no Brasil, reconhecida pela Ordem dos Advogados de Portugal. Além de presidente da Junta de Freguesia da sua terra, foi ensaiador do Grupo de Teatro local e redator do Jornal Serra e Vale. Ocupou os cargos de Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira, da Associação Desportiva de Campos, numa Comissão Administrativa do Clube Desportivo de Cerveira.