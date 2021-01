Morreu mais um utente do lar de Cerveira, são 14 óbitos no total

JN/Agências Hoje às 11:11 Facebook

A morte de mais um utente do Lar Maria Luísa, em Vila Nova de Cerveira, aumentou para 14 o número total de óbitos associados à covid-19 e outros seis idosos permanecem hospitalizados, disse o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Nogueira adiantou que "o estado de saúde dos seis utentes internados no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, inspira cuidados".

Na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) permanecem 50 utentes.

O primeiro surto de covid-19, que atingiu o Lar Maria Luísa, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, teve início no dia 12. Na altura, infetou 41 dos 70 utentes e nove dos 48 funcionários no distrito de Viana do Castelo.

"No sábado começam a regressar os primeiros colaboradores com alta autorizada pela Saúde Pública e que, progressivamente, serão incorporados nas suas funções", explicou Fernando Nogueira.