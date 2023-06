Mulher dada como desaparecida em Cerveira encontrada "bem" em casa de vizinhos

JN/Agências Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher de 54 anos de Vila Nova de Cerveira, dada como desaparecida desde as 13 horas de quinta-feira, foi encontrada, esta sexta-feira, cerca das 12.30 horas, "fisicamente bem", em casa de vizinhos, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, a comandante do destacamento territorial de Valença, capitão Joana Conceição, adiantou que "fisicamente a mulher encontra-se bem".

A responsável acrescentou que "os familiares vão tentar perceber as razões que levaram a mulher a sair de casa e ser encontrada em casa de vizinhos, habitação situada na mesma rua onde reside", no lugar da Mata Velha, freguesia de Loivo, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo.

PUB

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o alerta do desaparecimento foi dado, na quinta-feira, às 13 horas pelo marido.

A mesma fonte adiantou que as buscas foram iniciadas na quinta-feira e, retomadas esta sexta-feira, às 8.38 horas.

As operações envolveram 16 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, proteção civil municipal e GNR.