Música sai à rua em Cerveira em forma de crochet

O espaço público do centro histórico de Vila Nova de Cerveira foi invadido com peças de crochet de grandes dimensões alusivas ao tema da música. Trata-se de mais uma edição de 'O Crochet Sai à Rua... em Cerveira", que envolve autarquias, instituições e população na criação.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, este ano a iniciativa "propõe um hino à arte da música, através da criação de peças em tamanho real e de outras com dimensões entre os 3 e 6 metros".

"Há maestros e pianistas, há palcos recriados e instrumentos musicais, há todo um cenário itinerante para um passeio em ambiente familiar", descreve a autarquia, referindo que "o projeto comunitário "O Crochet Sai à Rua... em Cerveira" elegeu a temática da música", numa alusão aos eventos musicais que marcam o verão naquela vila e este ano não se realizam devido à pandemia.

Através do crochet são apresentados "um conjunto de instrumentos de cordas, percussão e teclas, que recria uma banda sonora onde cada visitante pode associar, pela imaginação, uma melodia que lhe seja marcante".

O roteiro começa na escadaria do edifício da Câmara Municipal, onde se encontra instalado um piano com pianista,

forrados a crochet.

No centro da vila há "um coreto de dimensões reais, com uma banda composta por sete músicos, dirigidos por um maestro, em tamanho real". E também "instrumentos nas ruas com dimensões entre os 3 e 6 metros".

Os autores das peças são "a Câmara Municipal e seus colaboradores, freguesias do concelho (Gondarém, Loivo, Sopo, Sapardos, Campos e VilaMeã) e a Santa Casa da Misericórdia".

O projeto "O Crochet Sai à Rua... em Cerveira" nasceu em 2014.