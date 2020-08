Onze pessoas envolvidas em colisão entre três carros em Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:42 Facebook

Onze pessoas viram-se, este domingo, envolvidas numa colisão entre três carros na Estrada Nacional 13 em Vila Nova de Cerveira.

Duas sofreram ferimentos leves e foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo. As restantes foram assistidas no local, sem necessidade de transporte para unidade hospitalar.

A informação foi avançada por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, que refere que o acidente ocorreu às 17.06 horas e que "após avaliação [das equipas de socorro] no local apenas duas das pessoas, foram consideradas feridos leves".