Rios Minho e Lima "estão na capacidade máxima e a galgar as margens"

Os rios Lima e Minho galgaram as margens este sábado. A situação está a preocupar a Proteção Civil.

"Estamos a observar com uma forte atenção os leitos dos rios Minho e Lima, que estão na capacidade máxima e a galgar terreno. A extravasar as margens progressivamente e não há perspetiva de redução de caudal nas próximas horas", declarou este sábado à tarde, fonte da Proteção Civil,

"Não há nada de alarmante. Até ao momento não chegou nenhum pedido específico de alguma situação emergente relacionada com o assunto", acrescentou.

No Alto Minho, afirmou a mesma fonte "a situação está estável e controlada". "As equipas estão prontas e algumas a trabalho com ocorrências, muito relacionadas com quedas de árvores e derrocadas", disse.