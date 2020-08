Turismo do Porto e Norte de Portugal apoia Bienal de Arte de Cerveira com 30 mil euros

Hoje às 15:27 Facebook

A Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal formalizou um protocolo de colaboração com a Câmara de Cerveira, onde vai apoiar a XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira com 30 mil euros.

Em comunicado, a autarquia destaca: "Considerado um evento que valoriza a marca «Porto e ​​​​​​​Norte de Portugal», com a capacidade de promover e dinamizar os produtos Turism Cultural e City &Short Breaks, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal formalizou um protocolo de colaboração com o Município de Vila Nova de Cerveira, que atribui um apoio financeiro de 30 mil euros à XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira para ações de comunicação, promoção e divulgação".

