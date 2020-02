Vila Nova de Cerveira recebe desfile de moda solidário

Hoje às 17:37 Facebook

O Cineteatro de Cerveira vai ser palco, no dia 28 de fevereiro, de um desfile de moda solidário. O "Cerveira Noivos" vai retratar a evolução dos vestidos e roupas dos principais intervenientes num casamento. A bilheteira reverte para os Bombeiros Voluntários do concelho.

O objetivo da iniciativa é "aliar uma temática que verse as relações interpessoais, provoque o interesse generalizado e fomente o apoio a uma associação de referência no concelho e no serviço à comunidade, como é o caso dos Bombeiros Voluntários".

