Visita terá deixado família infetada em Cerveira

Cinco pessoas da mesma família, residentes em Vila Nova de Cerveira, deram positivo para Covid-19. Uma delas acabou por morrer.

Os cinco infetados são um casal de 95 e 89 anos, dois filhos e um neto. O doente nonagenário acabou por morrer em consequência da infeção e os restantes quatro estão a cumprir quarentena em casa

O contagio terá acontecido dentro do próprio seio familiar, depois de um elemento do agregado, não residente na aldeia do casal, Mentrestido, ter visitado a casa deste.

O foco de infeção está, segundo o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, a ser "monitorizado" pela autoridade de saúde. E não implicará, por agora, a adoção de medidas drásticas como a implementação de cerca sanitária. "Não creio que haja necessidade, porque se trata de apenas um núcleo. Se as pessoas respeitarem e como a GNR está em vigilância, a cerca está feita em casa", disse o autarca.

O concelho de Vila Nova de Cerveira conta, esta sexta-feira, um total de seis casos.