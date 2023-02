Agricultores do Douro exigem mais dinheiro pelas uvas

Região é Património Mundial e Cidade Europeia do Vinho em 2023, mas os viticultores dizem que o trabalho na vinha ainda não é compensado.

O Douro começou 2023 a cantar janeiras e vestiu-se a rigor para uma gala cheia de pompa. Não vão faltar acontecimentos durante este ano, no âmbito da Cidade Europeia do Vinho. Mas quem o produz espera que esta organização da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM-Douro) contribua para que se venda mais e melhor.

Só gerando mais riqueza para quem cuida da vinha e produz uvas será aliciante para as novas gerações. Caso contrário, a região continuará a definhar. Entre 2001 e 2021, os 19 concelhos da CIM-Douro perderam 36 mil pessoas. Atualmente, já terão menos do que os cerca de 184 mil habitantes revelados pelos Censos 2021.