Alijó aposta em nova feira para promover vinhos do planalto

Com a pandemia a dar algumas tréguas, o Município de Alijó agendou para o mês de junho um novo certame que pretende promover os vinhos e a gastronomia do concelho. Chama-se "Vinhos e Sabores dos Altos" e substitui a antiga "Alifeira", que também era montra de outros setores de atividade do concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, explicou, durante a apresentação na Quinta da Avessada, em Favaios, que a designação "dos Altos" tem a ver com os vinhos que são produzidos em cotas mais altas, nomeadamente no planalto do concelho. É uma zona onde é possível "produzir vinhos mais frescos e aromáticos, de muita qualidade, entre 600 e 800 metros de altitude".

Como os produtores em cotas mais baixas, de acordo com José Paredes, já "têm o seu mercado mais ou menos estabilizado e definido", a autarquia entendeu apostar na promoção dos vinhos das cotas mais altas. Apesar disso, prevê que possam estar presentes mais de 50 produtores de vinho de todo o concelho de Alijó.

Aquando da feira, ainda estará patente na vila, na antiga Casa dos Nouras, que foi transformada num espaço de mostra e amostra dos produtos do concelho, uma exposição da artista Joana Vasconcelos. José Paredes espera que também sirva para atrair mais visitantes ao concelho.